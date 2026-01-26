チャン・グンソク、韓国地上波の旧正月特番司会に抜擢！“食通”らしく韓国料理の世界を紹介 | RBB TODAY

MBCの旧正月特集3部作『食卓の発見』（原題）が、来る2月10日に韓国で初放送される。

俳優兼歌手チャン・グンソクとシェフのユン・ナムノ、ファブリ、デイヴィッド・リーなどが出演する『食卓の発見』は、韓国人の食卓に隠された真心と知恵を見つけるため、旅に出るMBCの旧正月特集番組だ。

日常のなかの韓国料理で発見した本物の“Kフード”を、韓国最高のシェフたちがそれぞれの視線で再解釈し、多彩な食の世界を披露する予定であり、注目されている。

進行を担当したチャン・グンソクは、アジアのプリンスから食事を平らげるMCに変身し、“食通”らしい一面で番組を率いる。

（写真＝MBC）『食卓の発見』ポスター

ほかにも、制作スタッフは毎回違う面白さを加える特別ゲストの登場を予告し、視線を釘付けにしている。また、韓国料理文化を中心にした豊富なエピソードと出演者間の予想外の関係性も、ユニークな見どころとなるだろうと説明した。

なお、『食卓の発見』は2月10日21時の初回放送を皮切りに、2部は旧正月である2月17日20時10分、3部は2月24日21時にそれぞれ韓国で放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演、2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

