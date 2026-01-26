ドラマW主演も話題のNCT・ジェノ＆ジェミン、新ユニット結成！2月23日にデビュー決定 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのメンバー、ジェノとジェミンが新しいユニットNCT JNJMとして来る2月23日にデビューする。

NCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』は同名タイトル曲を含む6曲で構成されており、2月23日18時にリリース予定だ。

『BOTH SIDES』は、「両面性」をキーワードに、互いに異なる魅力を持つジェノとジェミンがそれぞれの“色”を鮮明に表す瞬間と、ときには一体化するように調和し、完璧なバランスを作り出す過程を盛り込んだアルバムだ。違いが強みになる2人のシナジー効果を見せる作品になる見通しだ。

特に、2人は練習生時代からNCTとNCT DREAMの活動まで、10年以上をともにしてきた最高のコンビで、ステージを支配する優れたパフォーマンスとエネルギー、幅広い音楽を基盤に、それぞれの個性と多彩な魅力を確実に作り上げ、K-POPを代表するグループの一員として、世界中のファンから大きく愛されている。

また、1月には、2人が主人公として出演したショートドラマ『ワインドアップ』を通じて、安定した演技力と抜群の相性を披露したのはもちろん、公開から5日で累積再生数500万回を突破し、グローバルな影響力まで証明しただけに、今回のユニットアルバムで披露する新しい姿と活躍に注目が集まっている。

なお、NCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』は、2月23日にフィジカルアルバムとしてもリリース予定だ。

◇ジェノ プロフィール 2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。 ◇ジェミン プロフィール 2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

