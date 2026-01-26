夫キム・ウビンが撮影？シン・ミナ、スペイン新婚旅行ショット公開！“左手の指輪”にも注目 | RBB TODAY

女優のシン・ミナが、新婚旅行の思い出を公開した。

1月26日、シン・ミナは自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“ペアルック”で新婚旅行満喫

公開された写真には、海外の旅行先を背景に、旅先での時間を楽しむシン・ミナの姿が収められている。

シン・ミナは最近、夫で俳優のキム・ウビンとともにスペインなどへ新婚旅行に出かけたという。キム・ウビンが撮影したとみられる写真の中で彼女は、リラックスした雰囲気の中でも、彼女ならではの可憐な魅力が伝わり、見る者をほほ笑ませた。

写真の端々からはキム・ウビンの愛情あふれる思いが感じられ、温かな雰囲気をいっそう引き立てている。

（写真＝シン・ミナInstagram）

（写真＝シン・ミナInstagram）

なお、シン・ミナはキム・ウビンと10年にわたる交際を経て、昨年12月に結婚式を挙げた。2人がスペインなどで甘い新婚旅行を楽しむ様子も目撃され、話題を集めたりした。

（記事提供＝OSEN）

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年12月に結婚した。

■【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“結婚式”の写真を初公開！映画のワンシーンのようなビジュアルに注目

■【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“ペアルック”で新婚旅行を満喫！バルセロナでの目撃談が話題「衝撃だった」

■【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、東京お忍びデートの証明か。写真公開でネット騒然