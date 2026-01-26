俳優イ・ジョンハ、“最も過酷”な海兵隊に本日（26日）入隊…『ムービング』シーズン2不在に惜しむ声 | RBB TODAY

俳優イ・ジョンハが本日（26日）、最も訓練が過酷とされる海兵隊に入隊し、国防の義務を果たす。

イ・ジョンハは同日、海兵隊教育訓練団に入所する。これに先立ち所属事務所ナムアクターズは、「イ・ジョンハが海兵隊に志願して合格通知を受け、2026年1月26日に教育訓練団へ入所する予定」と明らかにしていた。

所属事務所は「入隊当日は多数の将兵と家族が集まる場であるため、別途の公式行事は行わない」とし、「変わらぬ愛に感謝するとともに、誠実に服務を終えてより成長した姿で戻ってくるイ・ジョンハに、温かい応援をお願いしたい」と伝えた。

1998年生まれのイ・ジョンハは、2017年のウェブドラマ『胸キュン注意』（原題）でデビュー。以降、『新米史官ク・ヘリョン』『それでも僕らは走り続ける』『わかっていても』などに出演し、着実にフィルモグラフィーを積み重ねてきた。

（写真提供＝OSEN）イ・ジョンハ

中でも、ディズニープラスのヒット作『ムービング』でキム・ボンソク役を演じ、印象的な演技で一躍注目を集めた。

一方で、今回の入隊により惜しむ声も上がっている。制作が決定している『ムービング』シーズン2に合流できなくなったことで、物語の中心人物の一人だったキム・ボンソク不在を残念がるファンも少なくない。

（記事提供＝OSEN）

