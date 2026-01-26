BTS、ワールドツアー開幕前から“桁違い”の経済効果を発揮！各都市の観光需要が急拡大 | RBB TODAY

BTSのワールドツアー開催のニュースを受け、世界中の観光・経済が大きく動いている。

BTSは、4月9日の韓国・高陽公演を皮切りに、北米・ヨーロッパ・南米・アジアなど34都市を巡る「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」を開催する。全81公演にわたる今回のツアーは、各地域の観光や経済全般に即座に反応をもたらしている。

グローバル宿泊プラットフォーム「Hotels.com（ホテルズドットコム）」によると、1月14日にツアー計画が発表されて以降の48時間で、海外からソウルへ向かう旅行検索数が前週比155％増加したという。さらに、6月に公演が行われる釜山の検索数は2375％も急増。日本、香港、台湾などアジア主要地域では、釜山旅行の検索数が数千％以上増加した。韓国国内でもソウル（190％）、釜山（3855％）の旅行検索数が大幅に増えた。

ブラジルのニュース専門ラジオ「BandNews FM」は、10月に行われるBTSのサンパウロ公演を主要トピックとして取り上げた。現地の交通チケット販売プラットフォーム「ClickBus」のデータを引用し、ツアー発表後にサンパウロ行きバスチケットの検索数が直前比600倍以上に跳ね上がったと伝えている。

イギリス紙「The Guardian」も、BTSのワールドツアーがもたらす経済的波及効果に注目した。経済学者の見解として「北米全域の都市経済に大きな影響を与え得る規模のグローバルイベント」と報じた。公演が行われる各都市で、観光、宿泊、消費全般において需要増加が見込まれると予測した。さらに、金融サービス企業「Bread Financial」のコメントを引用し、一般的にコンサートチケット1枚が地域経済にもたらす消費効果は平均3倍以上になると分析した。

これに対し、観光専門の経済分析機関「Tourism Economics」は「こうした平均値はBTSには適用されない。彼らはその数値をはるかに上回るだろうし、今回のツアーがどれほどの経済的波及力を持つのか見積もること自体が容易ではない」と強調した。

BTSは世界経済に影響を与えるだけでなく、韓国のイメージ向上にも大きく貢献している。最近、彼らは韓国・文化体育観光部が発表した「2025年 大韓民国国家イメージ調査」で「韓国のイメージに肯定的な影響を与えた韓国人」の1位に選ばれ、JUNG KOOKもソロ歌手の中で最も高い順位（6位）にランクインした。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。同アルバムには全14曲が収録される。グループのアイデンティティや深い愛といった普遍的な感情を描き、世界の音楽ファンから共感を集めることが期待される。

