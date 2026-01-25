嫁姑問題勃発？シングルマザーと結婚控える韓国アイドルの両親、3世代同居に不満を吐露 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、イ・ミヌが、シングルマザーの妻と家庭を築いた後、一緒に暮らす80代の両親と大きく対立する姿が公開された。

去る1月24日、韓国で放送されたKBS2『家事をする男たち』シーズン2では、3世代がともに暮らすイ・ミヌ家族の日常が公開された。

【写真】イ・ミヌ、日本活動時に出会った妻

イ・ミヌの80代の両親は、子供たちとの同居で感じた精神的な疲労を思い切り露わにした。発端は朝食だった。イ・ミヌの母が気持ちを込めてスープを作ったにも関わらず、孫娘のリアちゃんが、シリアルにこだわってスープの器を押し出したのだ。そうして、嫁と姑の間には、息が詰まるような緊張感が走った。

対立の火種は、夜遅くまで続いた。リビングで寝ていたイ・ミヌの母親は、小腹が空いて冷蔵庫をあさる息子を発見すると、「何を探しているの？お腹が空いたなら、ご飯あるよ」と息子を変わらず心配した。

（写真＝KBS2）8枚目：イ・ミヌ

しかしその後、我慢してきた本音を吐露した。彼の母親は、「こうやって一緒に暮らさなければいけないの？気にするのはやめて、南原に帰りたい」と同居に対する疑問と疲れを見せた。

イ・ミヌの父親も、インタビューを通じて心の重さを告白した。父親は、「最近、自分が精神的に子供たちと上手くやれているのか（わからない）。判断がまともにできていないし、正直に言って、せめて（3月に予定されている）結婚式をやる前は、帰って妻と一緒に過ごしたい」と率直な気持ちを明らかにした。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】イ・ミヌ、シングルマザー妻の“連れ子”の法的な父親に

■【写真】イ・ミヌ、「詐欺被害・固定収入ゼロ」等告白

■【写真】イ・ミヌ、臨月の妻がいるのに喫煙…両親の前で殺伐とした雰囲気に