BLACKPINK・ジェニー、東京の夜を虜にした破格的シースルー【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、日本・東京での公演を成功的に終えた後、ファンに感謝のメッセージを伝え、近況を公開した。

ジェニーは1月24日、自身のSNSアカウントに、東京公演のステージや控室での様子を収めた複数の写真を投稿した。

英語で、東京でのバースデーショーはとても楽しく、東京で過ごした3日間の夜は夢のようだったと感想を綴り、すべてのファンに愛を送るとともに、次の再会を約束した。また日本語でも感謝の言葉を添え、現地ファンへの愛情を示した。

公開された写真の中でジェニーは、挑発的かつ感覚的なステージ衣装で視線を集めた。

特に、ウエストラインとボディシルエットがそのまま際立つコルセット型のシースルートップスにミニスカートを合わせ、大胆でありながら洗練されたスタイリングを披露した。

(写真=ジェニーInstgram)​​​​​

別の写真では、華やかな宝石装飾が目を引くトップスの上に、鮮烈なレッドカラーのレザージャケットを羽織り、ジェニー特有のカリスマ性とヒップな雰囲気を完成させている。

ジェニーの投稿に触れたファンたちは、東京公演の熱気を改めて思い起こし、彼女の圧倒的なビジュアルと高いファッション表現力に賛辞を送った。

一方、ジェニーが所属するBLACKPINKは、1月16日から18日までの3日間、東京ドームにてワールドツアー「DEADLINE」公演を成功裏に開催した。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

