ビアードパパ、濃厚なめらかなクリームの「生チョコシュー」2月限定で販売！ | RBB TODAY

ビアードパパが2月1日から、「生チョコシュー」を期間限定で販売する。

【ビアードパパ】生チョコシュー 340円（税込）

同商品は、生チョコのような濃厚でなめらかなショコラクリームと、香ばしいクラッシュアーモンドを乗せたサクサクのパイシュー生地が織りなす絶妙なハーモニーが特徴だ。カカオの豊かな風味を心ゆくまで堪能できる。販売期間は、2月1日～2月28日。店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がある。一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なる。