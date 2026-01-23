 ビアードパパ、濃厚なめらかなクリームの「生チョコシュー」2月限定で販売！ | RBB TODAY
ビアードパパ、濃厚なめらかなクリームの「生チョコシュー」2月限定で販売！

【ビアードパパ】生チョコシュー　340円（税込）
　ビアードパパが2月1日から、「生チョコシュー」を期間限定で販売する。

　同商品は、生チョコのような濃厚でなめらかなショコラクリームと、香ばしいクラッシュアーモンドを乗せたサクサクのパイシュー生地が織りなす絶妙なハーモニーが特徴だ。カカオの豊かな風味を心ゆくまで堪能できる。販売期間は、2月1日～2月28日。店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がある。一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なる。


《村上弥生》

