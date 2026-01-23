“NiziUの弟”NEXZ、初のLIVE映像作品ジャケット公開！全国ツアーの感動が蘇るモノクロビジュアルに注目 | RBB TODAY

TWICEやStray Kids、NiziUが所属するJYPエンターテインメントのボーイズグループNEXZ（ネクスジ）が、豊富なプロジェクトを通してファンを魅了している。

デビュー以降、精力的な活動を展開してきたNEXZは、音楽リリースにとどまらず、ライブや映像コンテンツなど多彩な活動を通じて、グループとしての魅力を発信し続けている。

昨年6月から8月にかけて、日本で全15都市18公演を巡り5万人以上を動員した初の全国ツアー「NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite”」の日本武道館公演のLIVE映像作品のジャケット写真が公開された。

初のLIVE映像作品となる本作のために新デザインのロゴが制作され、モノクロ写真で切り取られたNEXZメンバーのビジュアルは、全国ツアー当時の大切な思い出や感動を想起させる。

（写真＝JYPエンターテインメント）

本作品には、完全生産限定盤と通常盤の2形態がリリースされる。完全生産限定盤には特定のメンバーだけを見続けられる「Solo Angle Movie Selection」や「Document Movie」が特別収録。さらに60ページに渡るLIVE PHOTO BOOKや、オリジナルフォトカード (メンバーソロ7枚セット封入)、折りたたみポスター、チケット風カード、ステッカーシート、NEXZオリジナルカード＜完全生産限定盤Ver.＞も封入された超豪華版となっている。通常盤には、24ページのLIVE PHOTO BOOKや連結オリジナルフォトカード、NEXZオリジナルカード＜通常盤Ver.＞が封入される。

また、フジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」にて、冠バラエティ番組『NEXZカンパニー』が独占配信されることが決定した。

（写真＝JYPエンターテインメント）

『NEXZカンパニー』は、次世代を担うメンバーが集められたグループとして、NEXZの7人が架空の会社「NEXZカンパニー」を発足。各メンバーが会社の社員に扮して次世代の現場を直撃し、未来には何が待っているのかを自ら体験し同世代に発信するバラエティ番組だ。

番組では7人一丸となり、料理の時短を叶えるAI家電や脚力をサポートするパワードスーツ、家族型ロボット「LOVOT」を体験している。料理が得意なYUやHARUは便利AI家電で実際にから揚げを調理。日頃のメンバーの食の好みや料理事情トークも必見だ。

脚力をサポートするパワードスーツを着用したNEXZ、ついついテンションが上がってMCでありNEXZカンパニーの助手社員でもあるフジテレビアナウンサーの佐野瑞樹を交えてリレー走対決に挑戦。レース結果は波乱の展開となった。

全4話の最終回はメイキング・オフショット映像回となっており、メンバーの仲睦まじい様子や素の魅力を堪能できる。

NEXZメンバーのスーツ姿やカジュアルファッション、7人それぞれがカンパニーの中でどんな役職に就いたのかも見どころだ。

なお、『NEXZカンパニー』は1月24日午後9時よりFODにて配信開始される。

