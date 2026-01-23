生田絵梨花、初のフルアルバム発売決定！アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマ含む全11曲収録 | RBB TODAY

生田絵梨花の初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』が、4月22日にリリースされる。

同作ではTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディング曲「今も、ありがとう」を含む全11曲を収録。29歳になった生田が“等身大の愛”をテーマに制作した渾身の1枚で、日々の迷いや心の揺れ、そして未来へ目を向ける強い想いを丁寧に紡いだ作品となっている。ピアノサウンドを軸に、生田の澄んだ声色が魅力の楽曲が並ぶ本作には、自身が作詞・作曲に携わった楽曲も収録。言葉やメロディに素直な感情を込め、これまで以上に自分自身と向き合った“今の生田絵梨花”が詰まった内容だ。

初回盤には、Erika Ikuta Tour 2025「bitter candy」ツアーファイナルの映像も収録。初披露となった「ピリオド」が収められている。また、リリースを記念して、早期予約特典およびチェーン店舗別特典の実施も決定。対象期間内に対象店舗・ECサイトで予約すると、ここでしか手に入らない特典が用意されている。Sony Music Shopでは、抽選権利付き専用カートで予約すると、A賞「Iku Phone」（抽選で20名）またはB賞「サイン入りオリジナルボール」（50名、宛名あり）のいずれかに応募できる。

商品は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤（初回仕様）の3形態で発売。初回生産限定盤A／Bは各12,000円（税込）で、CD、BD、アクスタ、Lyric & Photo Book、トレカ、ポストカードが付属する。通常盤（初回仕様）は3,300円（税込）で、CDとスマホサイズステッカー（全3種のうちランダム1種封入）が付属する。

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで毎週土曜夕方5時30分枠にて、4月4日より2クール連続放送がスタート。TOKYO MXでは4月6日より、毎週月曜よる9時25分から放送開始となる。