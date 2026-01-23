デビューから8カ月で活動中断を発表　新人ガールズグループifeyeのメンバーに何が | RBB TODAY

新人ガールズグループifeye（イフアイ）のメンバー、シャシャが活動を中断する。

所属事務所ハイハット・エンターテインメントは1月22日、ファンコミュニティに掲載した告知文を通じて、「専門医療機関の所見を含む多角的な検討の結果、心理的疲労が蓄積しているシャシャには十分な休息が必要であるとの判断に至った」と明らかにした。

【写真】ifeye、「全員センター級」の超絶ビジュ

続けて、「シャシャは当分の間、ifeyeの公式活動には参加せず、回復に専念する」とし、「安定した回復ができるよう、全面的な支援を惜しまない」と付け加えた。

所属事務所は「他のメンバーのコンディションについても綿密に確認し、健康的に活動を続けられるよう配慮する」とした上で、「シャシャの活動再開時期については、回復の経過を十分に見極めたうえで決定する予定だ。突然のお知らせとなった点について、広いご理解をお願いしたい」と呼びかけた。

（写真提供＝OSEN）ifeye・シャシャ

ifeyeは2025年5月にデビューし、『NERDY』『Bubble Up』『r u ok?』『Friend Like Me』などの楽曲で活動してきた。特に『r u ok?』は、イギリスの音楽誌『NME』が選ぶ「2025年最高のK-POP 25選」に選出されている。

シャシャの活動中断によって、当面5人体制で活動を続けることになったifeye。現在、新アルバムのリリースを準備中だ。

