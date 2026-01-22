G-DRAGON&Stray Kidsヒョンジン&フィリックス、パリで対面！“ワールドクラス共演”に反響続々 | RBB TODAY

BIGBANGのG-DRAGONとStray Kidsのヒョンジン、フィリックスがパリで顔を合わせた。

1月22日、トランペット奏者のイブラヒム・マーロフは自身のインスタグラムを更新し「パリで偉大なStray Kids＆G-DRAGONに会い、素敵なステージを披露する。明日パリで」というコメントと共に1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、イブラヒム・マーロフをはじめ、G-DRAGON、Stray Kidsのヒョンジンとフィリックスが明るい笑顔でセルフィーを撮る姿が収められている。

ツイードジャケットにサングラスを合わせ、抜群のファッションセンスを見せたG-DRAGONに加え、ロングヘアもスタイリッシュに着こなしたフィリックスとヒョンジンの姿からは、K-POP界の先輩後輩らしい強い絆がうかがえた。

（写真＝イブラヒム・マーロフInstagram）

なお、G-DRAGONとStray Kidsは1月22日（現地時間）、フランスのパリ・ラ・デファンス・アリーナ（Paris la Défense Arena）で開催される「Le Gala des Pìces Jaunes」（黄色いコイン集め慈善行事）のステージに出演する。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。JYPエンターテインメントに練習生として入所する前はダンス経験がなく、他の練習生から「ビジュアルだけでもデビューできるだろう」と言われながらも熱心にレッスンに励み、見事ダンサーのポジションを獲得したという努力家。クールな表情とのギャップを感じさせる無邪気な笑顔もまた、ファンの心をとらえている。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

