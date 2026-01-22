おばあちゃんの作業着デザインが70万円超！？　韓国アイドルを後追いするハイブラ業界に驚きの声 | RBB TODAY

本当におしゃれなのか。

韓国アイドルの影響力が凄まじい。

【写真】“ノーブラ”で空港に登場の美女アイドルも…韓国女性芸能人の「ブラなし」ファッションが支持を得ているワケ

K-POPガールズアイドルたちが着用して話題になった、「おばあちゃんのキムジャンチョッキ」が、海外でも注目を集めている。キムジャンとはキムチをつける作業のことで、文字通り、その際に着る防寒用のチョッキ（ベスト）のことである。

ハイブランド各社が相次いで似たデザインの商品を高価格帯で発売していることで注目を集めている。

最近、海外のオンラインコミュニティに「韓国のホットアイテムを真似したヴァレンティノ」という書き込みが投稿された。高級ファッションブランド・ヴァレンティノの新作「ゴブラン アプレリヴェール フィオレリーニ ベスト」が、韓国で流行しているキムジャンチョッキのデザインと似ているという内容だった。

ヴァレンティノが発表したこの商品は、花柄の生地にふんわりとしたファー素材をあしらったデザインが特徴で、価格は日本円で72万6000万円に設定されている。さらに、高級ダウンで知られるモンクレールも24万6400円の「ダウンベスト」を発売しており、こちらも韓国のキムジャンベストと似たデザインだとして注目を浴びている。

（画像＝各ブランドHP）ヴァレンティノ（上）、モンクレール（下）

キムジャンチョッキ人気の火付け役となったのは、世界的人気アイドルのカリナ（aespa）やジェニー（BLACKPINK）だ。本来のキムジャンチョッキは、韓国各地の伝統的な市場やショッピングモールなどで数千円で販売されている。

（写真＝Instagram）カリナ（上）、ジェニー（下）

そのため、その数百倍にもなる高級ブランドの販売価格は、驚きを呼ぶに十分だったようだ。

■【写真】“ノーブラ”で空港に登場のファサも…女性芸能人のブラなしが韓国で支持を得ているワケ

■【写真】「皆死んでしまう…」ユンジン、限界ギリギリの“パンツレス”で悩殺

■【写真】「本当にアイドルなの？」(G)I-DLEミヨン、“ほぼ紐”のドレス姿