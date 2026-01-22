結婚から1年も経たずに死別…夫の“8億円借金”を背負った韓国芸人が、53歳で改めて語った結婚 | RBB TODAY

夫との死別から18年が経った。

芸人のチョン・ソニが、再婚について慎重に語った。

チョン・ソニは2007年11月、俳優のアン・ジェファンさんと結婚したが、2008年9月に死別した。当時、アン・ジェファンさんの事業失敗と“極端な選択”が伝えられ、社会的にも大きな衝撃を与えた。その後、チョン・ソニは約78億ウォン（約8億円）に及ぶ私債の借金問題まで背負うことになったという話が広まり、さらなる波紋を呼んだ。

事件後、チョン・ソニは様々の噂や精神的ショックに包まれながら芸能活動を中断したが、2012年に復帰。再起に成功したと評価され、現在もラジオやバラエティ番組のMCなどとして活動を続けているとされる。

最近では、自身のYouTubeチャンネルで親友のキム・ヨンチョルと再婚について話していた。キム・ヨンチョルが結婚の意思を尋ねると、チョン・ソニは「ない」ときっぱりと答えている。

理由を問われると、しばらく沈黙したあと、「相手の立場になって考えてみてほしい」と反応。さらに「（韓国）国内にはいない」と付け加え、意味深な余韻を残した。

（画像＝ユーチューブ）チョン・ソニ

続いてキム・ヨンチョルが外国人なのかと冗談めかして返すと、チョン・ソニは話題をそらし、これ以上の言及を避けた。この場面をめぐり、一部では「現在、新たな出会いがあるのではないか」との推測も出ている。

チョン・ソニは2024年5月に放送されたバラエティ番組でも、再婚について質問を受けていた。当時は「今はない」と答え、家族と過ごす日常を語りながらユーモアで場を和ませていた。

ただし理想の相手像としては「メンタルが強い人」を挙げ、自分の人生に積み重なった物語を受け止められる「揺るがない人」を望んでいると明かしたことがある。

来る2月1日に54歳の誕生日を迎えるチョン・ソニ。大きな悲しみと苦労を乗り越え、新たなパートナーとともに今後の人生を歩むのか、注目が集まる。

