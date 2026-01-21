2PM・ジュノ主演『CASHERO』、NetflixグローバルTOP10に4週連続ランクイン！庶民派ヒーローに反響 | RBB TODAY

2PMのメンバーで俳優のジュノが主演を務めるNetflixシリーズ『CASHERO～ヒーローは現金を持つ～』（以下、『CASHERO』）が、好調な人気を集めている。

1月21日、Netflixの公式ランキング集計によると、『CASHERO』はNetflixグローバルTOP10「非英語作品」部門に4週連続でランクインした。

「お金」という最も現実的な題材を、ヒーロー作品ならではの非現実的な面白さと結びつけた制作スタジオSLLの独創的な企画が、世界の視聴者の共感を捉えた形だ。

これまでのヒーロー作品が、絶対的な正義感や超越的な力に焦点を当ててきたのに対し、『CASHERO』は「手元にある現金の分だけ力が強くなる」という斬新な設定を打ち出した。家賃や生活費を気にしながら、財布の中の紙幣1枚で怪力の大きさが変わる主人公の姿は、現実を生きる人々に心地よい風刺と深い共感を同時に届けると評価されている。

ヒットの背景には、出演陣の安定した演技力と、SLLの丁寧なキャラクター構築がある。

ジュノは、超能力を持ちながらも極めて平凡な庶民として悩みを抱える主人公「カン・サンウン」を立体的に演じ、作品にリアリティを与えた。さらにSLLは、ウェブトゥーン原作の奇抜な想像力を、グローバル視聴者が感情移入できる物語へと磨き上げ、完成度を高めた。

オンライン上では、「アメリカのヒーローが地球を救うなら、『CASHERO』のKヒーローは私の日常と、愛する人の生計を救う」といった声も上がっている。

SLLの関係者は「SLLはこれまでジャンルの固定観念を壊す“Kヒーロー”企画を主導してきた。『CASHERO』を通じて、Kヒーローに対する世界的な共感を引き出した」とし、「今後も原作IPの魅力を最大化する独創的な企画と強力なグローバルネットワークを基盤に、世界コンテンツ市場のトレンドを牽引するグローバルスタジオへと飛躍していく」と述べた。

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶～愛する人へ～』『キム課長とソ理事～Bravo! Your life～』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。

