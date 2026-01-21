女優・大久保桜子、凛々しい制服姿で敬礼！『MAMOR』3月号の表紙に登場 | RBB TODAY

21日に発売された防衛省公認のオフィシャルマガジン『MAMOR』2026年3月号（扶桑社）にて、大久保桜子が制服姿を披露している。

大久保は今月の表紙＆防人たちの女神「大久保桜子 in SDF-Central Hospital」に登場。自衛隊中央病院を舞台に、医療現場で活躍する姿を伝えている。なお表紙・グラビア撮影には、自衛隊中央病院が協力・支援を行っている。

臨時の医療施設に運ばれてきた傷病者を治療する演習で、銃撃で負った傷により多量の血液が失われたという設定の模擬患者に輸血動作を行う自衛官

棒を敵陣に運ばれまいと棒にしがみつき、一方、棒を自陣に運び込もうと力の限り棒を引っ張る女子学生たち

そのほか誌面では、血液でつなぐ命のリレー、自衛隊による血液ミッションの最前線を取材。防衛大学校の「棒倒し」「棒引き」の雄姿をアルバムに収めているほか、広報アドバイザー・志田音々の「ねぇねぇ防衛のこと、もっと教えて！」や「全国自衛隊の隊員食堂」、新連載の「自衛隊のほかほか潤滑油 センニンのセンニンに会いたい！」なども掲載されている。