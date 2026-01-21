女優・大久保桜子、凛々しい制服姿で敬礼！『MAMOR』3月号の表紙に登場 | RBB TODAY

21日に発売された防衛省公認のオフィシャルマガジン『MAMOR』2026年3月号（扶桑社）にて、大久保桜子が制服姿を披露している。
大久保は今月の表紙＆防人たちの女神「大久保桜子 in SDF-Central Hospital」に登場。自衛隊中央病院を舞台に、医療現場で活躍する姿を伝えている。なお表紙・グラビア撮影には、自衛隊中央病院が協力・支援を行っている。
そのほか誌面では、血液でつなぐ命のリレー、自衛隊による血液ミッションの最前線を取材。防衛大学校の「棒倒し」「棒引き」の雄姿をアルバムに収めているほか、広報アドバイザー・志田音々の「ねぇねぇ防衛のこと、もっと教えて！」や「全国自衛隊の隊員食堂」、新連載の「自衛隊のほかほか潤滑油 センニンのセンニンに会いたい！」なども掲載されている。
