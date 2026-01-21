TREASURE、日本ツアーフィナーレを飾る京セラドーム公演に期待高まる！韓国国内向け生中継も実施へ | RBB TODAY

TREASUREが、日本ツアーのフィナーレを飾る京セラドーム大阪公演を生配信する。

所属事務所YGエンターテインメントは、TREASUREが2月10日・11日の2日間にわたり京セラドーム大阪で開催する「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」の2日目（11日）の公演をCoupang Playで韓国国内向けに独占生中継すると発表した。

今回のライブ配信により、会場に足を運べなかったファンも、京セラドーム大阪を埋め尽くす熱気をリアルタイムで楽しめるようになった。ドーム規模にふさわしい圧倒的なスケールのステージはもちろん、会場に響き渡る臨場感あふれる～～をそのまま感じられる貴重な機会となりそうだ。

（写真＝YGエンターテインメント）

京セラドーム大阪は、数万人規模を収容する日本の大型会場だ。TREASUREが京セラドーム大阪で単独コンサートを開催するのは今回で3回目となり、日本での根強い人気を改めて証明した。昨年10月に幕を開けた日本ツアーのフィナーレを、より多くのファンとともに飾る瞬間であるだけに、反響が期待される。

（写真＝YGエンターテインメント）

「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」のライブ配信チケットは、22日午前9時からCoupang Playのウェブサイトで購入可能となる。詳細はCoupang Playの公式サイトで確認できる。

なお、TREASUREは現在、全14都市・27公演にわたるコンサートツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」を展開中だ。同ツアーを通してタイ・バンコクのナショナルスタジアムに初めて立つ彼らは、“パフォーマンス型アーティスト”としてグローバルステージでの存在感をさらに確かなものにしていく見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。

