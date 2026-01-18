人気女優が白目をむいて…『恋の通訳、できますか?』主演コ・ユンジョンが話題 | RBB TODAY

Netflixで配信中の『恋の通訳、できますか?』の主演女優コ・ユンジョンが、華やかなビジュアルと飾らない魅力が共存するビハインドカットを多数公開した。

コ・ユンジョンは最近、自身の公式SNSを通じて、Netflixオリジナルシリーズの『恋の通訳、できますか?』制作発表会会場で撮影されたビハインド写真を掲載した。

【写真】超大物K-POPアーティストもコ・ユンジョンに「いいね！」

公開された写真の中でコ・ユンジョンは、劇中でグローバル・トップスターのチャ・ムヒ役に完全に没入したかのような、圧倒的なオーラを放っている。クラシックな感性のレースやフリル装飾が印象的なワンピース姿では、生きている人形を思わせる美貌が見る者を驚かせる。

(写真=コ・ユンジョンInstagram)

別の写真では、ブラックのミニドレスに身を包み、シックでありながらも妖艶な魅力を発散し、“ビジュアル女神”にふさわしい佇まいを誇示した。

特に控室でメイクを受けている最中に捉えられた写真が視線を奪う。コ・ユンジョンはリップメイク中、いたずら心あふれる表情で白目をむき、コミカルな表情を見せている。彼女特有の気さくで飾らない性格がそのまま伝わる一枚であり、場合によっては“残念ショット”になりかねない表情であっても、ファンに包み隠さず公開することで親しみやすい魅力を際立たせた。

(写真=コ・ユンジョンInstagram)

このほかにも、移動中の車内で撮影した写真や、映画館の座席に座って電話を受けているふりをした設定ショットなどでも、まるでグラビアを思わせるコ・ユンジョンの歴代級の美貌が際立っている。

一方、コ・ユンジョンが主演を務めるNetflixシリーズ『恋の通訳、できますか?』は、多言語通訳士のチュ・ホジン（キム・ソノ）が、グローバル・トップスターのチャ・ムヒ（コ・ユンジョン）の通訳を担当することから始まる、予測不能なロマンティック・コメディ。1月16日の公開以降、コ・ユンジョンとキム・ソノのときめくケミストリーに対し、好評が相次いでいる。

◇コ・ユンジョン プロフィール

1996年4月22日生まれ。2019年にドラマ『彼はサイコメトラー－He is Psychometric－』で女優デビュー。以降、『保健教師アン・ウニョン』、Netflix『Sweet Home ～俺と世界の絶望～』を通じてその名を知らせ、ドラマ『還魂：光と影』で初めて主演を務めた。端正な顔立ちと清楚なイメージで、若者世代の憧れの存在とされている。

■【写真】祝28歳！コ・ユンジョンが“メリハリ体型”を解禁

■【写真】コ・ユンジョン、ファンも困惑する美貌

■【画像】今と全然違う…？コ・ユンジョンの“変な”卒業写真