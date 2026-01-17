BTS公演開催により宿泊料金が10倍増…韓国ホテルのぼったくりに大統領が自ら警告「悪質な横暴」 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが、完全体で4年ぶりにワールドツアーに乗り出す。韓国公演が釜山（プサン）で開催されると伝えられると、宿泊業者の一部が料金を過度に引き上げた。

BTSの公演は、来る6月12～13日に釜山で開催される。実際に宿泊料金は、普段に比べて急騰した。海雲台（ヘウンデ）駅近くの宿の場合、公演期間中の1泊の料金が少なくとも70万ウォン（約7万5000円）台から最大120万ウォン（約13万円）台まで、定められた。

【注目】過去にも…BTSファンが“ぼったくり料金”と激怒

同じ宿の1週間前の料金が7万ウォン（約7500円）台から30万ウォン（約3万円）台だった点を考えれば、約4～10倍近く上がったことになる。

ほかの地域も変わらない。釜山中央部の東莱（トンネ）区のある宿は、6月10日、6万8000ウォン（約7300円）だった料金が、公演期間中は76万9000ウォン（約8万円）となり、10倍以上跳ね上がった。

また、釜山北東部の機張（キジャン）郡のある宿は、9万8000ウォン（約1万円）だった料金が、50万2000ウォン（約5万円）と43万1000ウォン（約4万6000円）に引き上げられた。

旅行サイトでは、公演当日の予約が急速に埋まり、価格の急騰が一層目立った。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

BTSの釜山公演を控え、宿泊料金の“ぼったくり”問題が浮上すると、李在明（イ・ジェミョン）大統領が強力な警告を発表した。

去る1月16日、李大統領はSNSを通じて、「市場全体の秩序を崩し、皆に大きな被害をもたらす悪質な横暴を必ず根絶しなければならない」として、「不当に得た利益より損害がはるかに大きいようにしなければならない」と明らかにした。

続けて、「BTSが来るというから10倍に跳ね上がった…釜山の宿泊料金、再びぼったくり問題」というタイトルの報道を共有した。

釜山は、大規模イベントの度に宿泊料金を巡る問題が発生している。2022年10月、BTSが、「2030釜山世界博覧会誘致祈願コンサート」を開催したときも、会場周辺の宿泊料金が急騰し、ぼったくり問題が浮上した。

■【話題】氷が700円!? 韓国のイベント会場のコンビニが“ぼったくり”と物議

■【写真】え、合成？李大統領、BTSメンバーと豪華プリクラ

■【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？