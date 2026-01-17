ギリギリ見えない大胆ポーズも…BLACKPINK・ロゼ、ファッション誌で魅惑的なビジュアル披露！ | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼが、魅惑的な姿を披露した。

ロゼは、ファッション誌『ELLE KOREA』2月号の表紙を飾った。

今回の誌面カットでは、ラグジュアリーブランド「サンローラン」の2026年サマーコレクションをまとい、カメラの前に立ったロゼの最も美しく、魅惑的な瞬間が切り取られている。

特に目を引くのが椅子に座ってポーズを決めるカット。足を組み替えるような危険なポーズで見る者の視線を奪った。

撮影後にはインタビューも行われた。初のソロアルバム『rosie』のリリースをはじめ、BLACKPINKの新曲発表、ワールドツアー、さらにはグラミー賞ノミネートまで、多彩な一年を過ごしたロゼは、「ありがたいことに、より大きな愛を経験できた、ひと言では言い表せない感情が押し寄せた一年でした。喜びと悲しみ、祝福と笑い、ときめきと挑戦が共にあったすべての経験を通して、多くのことを学べた時間でした」と振り返った。

また、ブルーノ・マーズと共に制作したメガヒット曲『APT.』で、「第68回グラミー賞」の3部門にノミネートされた感想については、「まるで夢を見ているようです。子どもの頃から尊敬してきたアーティストたちの中で候補になれたこと自体が、まだ現実味がありません。ただ、良いプラットフォームを通じて世界中のファンが一つにつながり、同じ音楽を楽しめる時代に生きていること、そして私がその経験をできていることに感謝しています。ノミネートには本当に多くの人の努力が込められていることも、切実に感じます」と語った。

長年サンローランとコラボレーションを続けてきたロゼは、「ファッションは内面を語るもう一つの道具です。気分や態度を切り替えてくれる存在であり、サンローランは私の人生の中でその役割を素敵に果たしてくれています。長い時間を共にしながら、毎シーズン実際に生地やディテールを体感してきた過程を通じて、自分の好みも明確になりました。積み重ねてきた時間が自然とにじみ出ている気がします」と、深い愛情をのぞかせた。

今年も自分だけの多彩な冒険へと踏み出す“冒険家”ロゼは、「何事にも限界を決めず、心ゆくまで自分が望むものに近づいていきたい。自分を閉じ込めず、本当の自分を探しにいきたいんです。2026年も恐れをなくして、自由に進んでいこうと思います」と語り、「つらい瞬間が訪れても、自分自身に“ただ楽しみながら進んでいこう”と伝えてあげたいです」と締めくくった。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。

