『愛の不時着』ソン・イェジン、3歳の息子の歌声公開！幸せ溢れる誕生日の瞬間に反響「かわいすぎる」 | RBB TODAY

女優ソン・イェジンが、息子が直接歌ってくれたバースデーソングに満面の笑みを浮かべ、幸せな誕生日を過ごした。

ソン・イェジンは1月15日、自身のSNSに「皆さんのおかげで、とても幸せな誕生日を過ごしました。ありがとう、愛しています!!!」というコメントとともに、祝福の現場を収めた写真と動画を投稿した。

1月11日に誕生日を迎えたソン・イェジンは、ファンや家族からのあふれる愛に感謝の気持ちを伝えた。

公開された写真には、ファンが贈った花かごや心のこもったケーキ、そしてソン・イェジンのさまざまな活動を収めた装飾が部屋いっぱいに飾られている。ソン・イェジンは次々と届くプレゼントに囲まれながらハートポーズを作り、ファンの愛に応えた。

（写真＝ソン・イェジンSNS）

特に、一緒に公開された動画には、ソン・イェジンの息子が自ら歌う誕生日ソングが収められており、注目を集めた。とんがり帽子とバースデー眼鏡を身につけ、ケーキの前に立ったソン・イェジンは、息子のかわいらしい歌声に合わせて踊り、明るく笑いながら「ありがとうございます」と応えた。

たどたどしいながらも真心のこもった息子の声に、終始幸せそうな表情を隠せない“母”ソン・イェジンの姿が、見る者に温かな気持ちを届けた。

なお、ソン・イェジンは2022年に俳優ヒョンビンと結婚し、同年11月に第一子となる男の子を出産した。現在は育児をしながら、次回作を慎重に検討しているという。

息子の誕生日ソングに感動したソン・イェジンの近況に、ファンからは「赤ちゃんの声がかわいすぎる」「世界で一番大切な誕生日プレゼント」「幸せな家庭の様子が見られて良い」など、熱い反応が寄せられている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

