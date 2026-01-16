中村倫也の主演ドラマにも出演！ 日本のバラエティ番組に“集中起用”されている韓国ボーイズグループ | RBB TODAY

正式デビュー前にもかかわらず、日本のバラエティ番組に次々と出演し、存在感を高めているK-POP新人ボーイズグループがいる。

C9エンターテインメント所属のNAZE（ネイズ）だ。

NAZE（カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）は、本日（1月16日）TBSで初放送されるドラマ『DREAM STAGE』の放送を控え、日本でさまざまなバラエティ番組で縦横無尽に活躍している。

まず、メンバーのカイセイ、ターン、キムゴンは、昨年12月31日に放送された大型スポーツエンターテインメント特番『大晦日オールスター体育祭』に出演し、あふれるエネルギーで現場の雰囲気を盛り上げた。特にカイセイは、赤坂ミニマラソンに出場して3位を獲得し、新たな“運動アイドル”の誕生を告げた。

これに先立ち、TBSの別の人気スポーツエンターテインメント番組『SASUKE 2025』では、メンバーのユンギが実際の出場者として挑戦し、卓越した運動能力を披露した。

ターンは1月7日に放送されたTBSバラエティ『世界くらべてみたら』にタイ代表として出演し、辛さをテーマに多彩なトークを展開した。ターンの爽やかなビジュアルと多才なオールラウンダーとしての魅力が、番組に活力を加えた。

アト、ユウヤ、キムゴンは、『DREAM STAGE』で主演を務める俳優の中村倫也とともに、1月9日放送のTBSバラエティ『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』のグルメ探訪・寿司編でも活躍。彼らは韓国に進出している日本チェーン店を実際に訪れ、韓国オリジナルメニューを試食しながら臨場感あふれるリアクションを披露し、各自のアイデアを生かしたレシピ対決で機知に富んだバラエティセンスを発揮した。

さらに1月15日に放送された『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』には、日本人メンバーのカイセイとユウヤがサプライズゲストとして出演し、『DREAM STAGE』の中村倫也、池田エライザと愉快な交流を見せた。和気あいあいとしたチームワークが、ドラマへの期待感を高めた。

日本のバラエティ番組に次々と出演しているNAZEは、日本ドラマ進出作となる『DREAM STAGE』を通じて練習生たちの成長物語を描き、グローバルな歩みを一層拡大する。音楽、バラエティ、演技を横断するNAZEのオールラウンダーとしての力量は、正式デビュー前としては異例の注目を集めている。

NAZEが出演するTBSのドラマ『DREAM STAGE』は、1月16日22時に初放送される予定だ。

