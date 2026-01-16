MISAMO、新曲『Confetti』先行配信＆MV公開！“演劇”コンセプトで様々なキャラクターに変身 | RBB TODAY

TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが、新曲の先行配信とともにMusic Videoを公開した。

MISAMOが前作から約1年3カ月ぶりに発売する、MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』からタイトル曲『Confetti』の先行配信とMusic Videoを公開された。

『Confetti』は、“人生は台本のない即興劇のようなもの”というテーマのもと、うまくいかない日でも「どうにかなる」と前を向ける気持ちを後押しする、1日の終わりに自分自身へ紙吹雪（Confetti）を贈るようなエールソングだ。

公開されたMusic Videoでは、MISAMOの3人が、今回のアルバム『PLAY』のコンセプトでもある“演劇”を軸に、さまざまなジャンルのキャラクターを演じ分けている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

メンバーの動きに合わせてセットが連動する舞台演劇のような演出を中心に、ホラーファンタジーの世界や、うさぎに扮したコミカルな世界など、多彩な衣装と表情で構成された映像作品となっている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）上からSANA、MOMO、MINA

今回着用衣装では、MISAMOがそれぞれアンバサダーを務めるブランドとのコラボレーションが実現している。

MINAはフェンディ 2026年春夏 プレコレクションよりインスパイアされた特注のミニドレス、SANAは、Polo Ralph Laurenが本作のために特別にスタイリングしたルック、MIU MIUは今回MOMOのためにカスタムデザインされた、ミニ丈のセットアップとエコファーハットと、MISAMOの魅力を引き上げてくれる特別な取り組みとなった。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

紙吹雪（Confetti）が降り注ぐラストのダンスシーンは、まるでミュージカルのクライマックスのような多幸感に満ちた仕上がりとなっており、観る者の心を明るく、前向きな気持ちへと導いてくれるだろう。

新たなビジュアル、表現で楽しませてくれる彼女達からますます目が離せない。

