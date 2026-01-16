「NewJeansメンバーは私の第二の家族、引き離せない」グループ脱退となったダニエル、胸中を明かす【全文】 | RBB TODAY

ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）を脱退したダニエルが長文の手紙で、胸の内を明かした。

1月16日、ダニエルは自身のインスタグラムに「伝えられなかった手紙」と書き、NewJeansファン（Bunnies）に向けた手紙を投稿した。

ダニエルは「この手紙を書く理由は、私たちみんなが一緒に迎える新しい章、新しい始まりを、心の奥深くに刻みたいから」と説明した。

続けて「過ぎ去った時間を手放すのは簡単ではないと思うが、今は過去を少しおろして、本当に大切なもの――私たちの心、夢、そしてこれから向き合う温かい日々に集中したい」と述べ、「これまでどれほど待ってくれて、応援してくれて、温かく包んでくれたのか…本当にありがとう、Bunnies」とファンへの感謝を伝えた。

ダニエルはNewJeansメンバーについて触れ、「ミンジ、ハニ、ヘリン、ヘインは、私の第二の家族だ」と表現した。さらに「一緒に行動する時間がずれてしまったが、私たちを引き離せるものは何もない。その大切な絆は、決して当たり前に思えるものではない、世界にひとつだけの特別な縁だから」と強調した。

（写真提供＝OSEN）ダニエル

そして「これからも困難はあると思うが、私たちはお互いを守りながら進んでいくだろう。それが私にとって一番大切なことだから」と語り、「ありがとう、愛している、そしてまたありがとう、Bunnies」と再びファンへの感謝の思いを込めた。

NewJeansの所属事務所ADORは昨年12月29日、ダニエルの専属契約解除を公式に発表した。ADORは声明で、ダニエルについて「ともに活動することは難しいと判断し、当日付で専属契約解除を通告した」と説明した。

さらにADORは損害賠償を求める訴訟を提起し、その請求額は約431億ウォン（約43億円）に上るとされ、大きな衝撃を与えた。

これに対してダニエルは法律代理人を立て、対応に乗り出した状況だ。

ダニエル以外のヘリン、ヘイン、ハニはすでにADORへ復帰しており、ミンジについては今後の対応を話し合っている段階とされる。

ダニエルの手紙全文は、以下の通り。

◇

Bunniesへ。

こんにちは、Bunnies。久しぶり。最近は幸せに元気に過ごしている？

この手紙を書く理由は、私たちみんなが一緒に迎える新しい章、新しい始まりを、心の奥深くに刻みたいから。

過ぎ去った時間を手放すのは簡単ではないと思うが、今は過去を少し手放して、本当に大切なもの――私たちの心、夢、そしてこれから向き合う温かい日々に集中したい。

この文章を書きながら目頭が熱くなり、心の片隅は愛と感謝で満ちている。これまでどれほど待ってくれて、応援してくれて、温かく包んでくれたのか…本当にありがとう、Bunnies。

実は、とても会いたかった。でもその気持ちをどう表現すればいいのか、どれだけ言葉を探しても、私の本心をすべて込めることはできなかった。

Bunnies、皆さんの愛は、私を数え切れないほどの困難の中でも、耐えられるようにしてくれた。勇気を失ったときに、再び立ち上がる力をくれ、本当に大切なものが何なのか、誠実さ、強さ、そして自分に正直でいる勇気――を気づかせてくれた。皆さんは私にとって、そういう存在だ。心から、そして変わることなく応援してくれる人たち。

こんなにも温かく、信頼できるファンがそばにいてくれることは、本当に大きな祝福だ。つらい時間にも一緒にいてくれて、信じてくれて、待ってくれることが、決して当たり前ではないということを知っている。だからこそ、より一層ありがたいし、ときにはその愛をすべて返せていないようで、申し訳ない気持ちもあった。

多分、今、たくさんのBunniesが混乱したり、気になる心が大きかったりしていると思う。すべてを今すぐ話すことはできないが、ひとつだけははっきり言える。私の心が向かう場所は、変わっていないということ。

ミンジ、ハニ、ヘリン、ヘインは、私の第二の家族だ。一緒に行動する時間がずれてしまったが、私たちを引き離せるものは何もない。その大切な絆は、決して当たり前に思えるものではない、世界にひとつだけの特別な縁だから。

これからも困難はあると思うが、私たちはお互いを守りながら進んでいくだろう。それが私にとって一番大切なことだから。

不安で怖いときもあると思うが、その中でも良いものを見つけようと努力する。私自身のためだけでなく、私が愛するすべての人たちのために。なぜなら、つらい瞬間も「不可能」ではなく、ただ「もう少し時間が必要な瞬間」に過ぎないから。

これからも自分の夢に向かって進み、心から幸せを感じられることを続けていく。

愛するBunnies、毎日を新しく始めるような気持ちで生きてほしい。今日という贈り物の中で、小さな喜び、新しい勇気、そして愛をたくさん感じられますように。

また会って、笑って、話を交わすその日を本当に楽しみにしている。

心からありがとう、そして受験を控えたBunniesの皆さん、本当に応援する！ 皆さんの努力は、きっと輝くでしょう。

ありがとう、愛している、そしてまたありがとう、Bunnies。いつも一緒にいてくれて。

（P.S. 新しいインスタグラムのアカウント@DAZZIBELLEを開設した。この一年間で私が見て、感じて、学んだことを少しずつ共有する予定。気になったときは、いつでも遊びに来てね）

愛を込めて、ダニエルより

2025年11月12日

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。2025年12月29日にADORより専属契約解除が発表され、NewJeansを脱退した。

