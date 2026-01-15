「泣ける…」俳優ビョン・ウソク、無名時代を支えた“最初のファン”の結婚式を祝福！神対応が話題 | RBB TODAY

俳優のビョン・ウソクが、無名時代から自身を応援し続けてくれた“最初のファン”の結婚式に祝花を贈り、また一つ心温まるエピソードを残した。

最近、あるオンラインコミュニティには「ビョン・ウソク、トップスターになっても忘れなかった。最初のファンの結婚式に祝花を贈った理由」というタイトルの投稿が掲載された。

【写真】俳優ビョン・ウソク、横浜中華街に出没！

あわせて公開された写真の祝花には、「僕の“最初”を応援してくれた君へ、心を込めて、君の“最初”も応援する。おめでとう」というメッセージが記されており、注目を集めている。

この祝花は、ビョン・ウソクがモデルとして活動していた頃から応援を続けてきたファンの結婚式に、本人が直接贈ったものだという。式に参列した招待客はSNSを通じて、「新婦はビョン・ウソクがモデルデビューした頃から長年応援してきた“最初のファン”。祝花を見て『ビョン・ウソク？』とざわつく人も多く、写真を撮っていく人もたくさんいた」と、和やかな会場の雰囲気を伝えている。

（写真提供＝OSEN）ビョン・ウソク

このエピソードが知られると、オンライン上では「本当に初心を忘れない人」「最初のファンなら感動も倍だろう」「成功するほど、ますます素敵」「これこそ本物のスター」「泣ける…」といった反応が相次ぎ、ビョン・ウソクの人柄を称賛する声があふれた。

ビョン・ウソクの美談は、今回が初めてではない。彼は、韓国内で困難な状況にある女性未成年者を支援するために1億ウォン（約1000万円）を寄付し、2024年には大韓社会福祉会の高額後援者の集まり「オナーズクラブ」にも名を連ねた。同年には小児患者の治療支援として3億ウォン（約3000万円）を寄付。さらに昨年には、山火事被害の復旧支援として1億ウォンを届けるなど、継続的な寄付活動を続けている。

なお、ビョン・ウソクは来る4月、歌手で女優のIUと共演するドラマ『パーフェクト・クラウン』（原題）の公開を控えている。本作は日本ではDisney＋で配信される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

■【話題】ビョン・ウソクの夢を見たファン、宝くじで2億円当たる

■【写真】俳優ビョン・ウソク、横浜中華街に出没！

■【写真】ビョン・ウソク、極限まで鍛え上げた肉体美