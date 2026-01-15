YOASOBIのLilas（幾田りら）が韓国で応えた10の質問を大公開【一問一答】 | RBB TODAY

グローバルな人気を誇るユニットYOASOBIのボーカルでありシンガーソングライターの幾田りらが、ソウルで初のソロツアーの幕開けを飾る。

幾田りらは、2026年5月23日にソウル・オリンピック公園内のオリンピックホールにて、『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』を開催し、韓国のファンたちと特別な時間を過ごす。

この公演は、2025年12月に発売された2枚目のフルアルバム『Laugh』を記念して行われるものであり、チケットは1月19日午後8時よりMelonチケットで販売開始となる。

幾田りらは、世界的なブームを巻き起こしているYOASOBIのボーカルであり、シンガーソングライターとして国内外のファンと活発に交流を続けている。多数の広告をはじめ、ドラマ、映画、アニメなどの音楽制作にも携わり、幅広く活躍している。

韓国における存在感も際立っている。YOASOBIとして2度の来韓コンサートを成功させた幾田りらは、最近では韓国のアーティストでありプロデューサーのZICOとのコラボシングル『DUET』をリリースしたほか、韓国ドラマのOSTへの参加や『2025 Melon Music Awards（MMA2025）』への出演など、目覚ましい活躍を見せている。

このように韓国のファンとの交流を大切にしてきた幾田りらが、約3年ぶりのソロライブツアーに先立ち、来韓を前に自身の思いを語った。以下は一問一答。

Q. 韓国で幾田りらとして初のソロコンサートを開催する感想は？

本当に嬉しい。ソロライブ自体も約3年ぶりで、その貴重なタイミングに、自分が心から大好きな韓国で公演を行えることがとても意味深いと感じている。普段からSNSを通してたくさん応援してくださっていた韓国のファンの皆さんと直接会えると思うと、とてもワクワクしている。

Q. 韓国公演でしか見られない特別な演出やステージポイントは？

MCや観客とのコミュニケーションの場面では、韓国語で交流できるように一生懸命練習している。特別に準備したステージ演出も用意している。

Q. 最近、ZICOとのコラボ曲『DUET』を発表したが、韓国アーティストとの初コラボだった。その制作裏話は？

ZICOさんが作ってくれたサウンドと歌詞に加えて、私が歌うパートの歌詞は自分で書いた。お互いにコミュニケーションを取りながら歌詞を練っていく過程自体がとても楽しかった。特に歌詞の一部に韓国語を取り入れた点も、今回の制作でこだわった部分の一つだ。

Q. アルバム『Laugh』の中で特に思い入れのある曲や、韓国のファンにぜひ聴いてほしい曲は？

収録されたすべての曲に愛着があるが、韓国のファンの皆さんにぜひ聴いてもらいたい曲は『Cafe Latte』。この曲は、初めて参加した韓国ドラマ『明日はきっと』を思い浮かべながら歌詞を書いた。作曲・編曲にはAKMU（楽童ミュージシャン）のイ・チャンヒョクさんをはじめ、韓国の多くのクリエイターが参加してくださったので、その点にも注目して聴いてもらえると嬉しい。

Q. 韓国ファンの応援や印象に残った反応は？

YOASOBIとしてライブをしたときに、会場に来てくださった皆さんとの思い出が今でも心に残っている。普段SNSで送ってくれるたくさんのメッセージや応援の気持ちも、いつもちゃんと届いていると感じている。また、ZICOさんとの『DUET』のプロモーションで韓国メディアに出演した際も、韓国のファンの皆さんが温かく応援してくださって、とても励みになった。

Q. 今回の来韓中にやってみたいことは？

韓国料理が本当に好きで、今回は絶対にチキンとトッポッキを食べたい。どれだけたくさん食べられるか、できるだけ挑戦してみたいと思っている。

Q. YOASOBIのボーカル「ikura」と、ソロアーティスト「幾田りら」における自身の違いとは？

YOASOBIは2人組ユニットとして「小説を音楽にする」というコンセプトを基に活動しており、すべての曲に一つの物語が込められている。作曲を担当するAyaseと、ボーカルを担当する私というように、役割が明確に分かれている点もソロ活動とは異なる。

一方で、シンガーソングライターとしての幾田りらは、自分自身の経験や物語をもとに曲を作り、表現している。そういった点で、YOASOBIと幾田りら、それぞれの音楽の制作過程そのものに違いがあると感じてもらえると思う。

Q. 今後、シンガーソングライター幾田りらとして挑戦してみたい音楽やジャンルは？

今回の『Laugh』では、さまざまなジャンルに挑戦してみた。今後は、その一つひとつのジャンルをさらに深掘りした楽曲も作っていきたいと思っている。また、『Laugh』の初回限定盤には、これまで国内外のアーティストとコラボレーションした楽曲も収録されている。これからもさまざまなアーティストとの制作を続けながら、自分の中でまだ見つけられていない新しい声や姿を探し出していきたい。これからの活動にもぜひ注目してほしい。

Q. 今回の公演を通じて、韓国のファンにどのようなアーティストとして記憶されたいか？

幾田りらとしての活動では、自分の日常を音楽で表現しているため、ファンの皆さんにとってより身近に感じてもらえる音楽、そしてアーティストでありたい。ライブでは一緒に歌ったり踊ったりしながら、親しみやあたたかさを感じられるような時間になれば嬉しい。

Q. 韓国での単独公演を待っていたファンにメッセージを。

ソロとして初めての海外公演を韓国で行えることが本当に嬉しい。ファンの皆さんと最高の思い出を作れるよう、最高のパフォーマンスをお届けする準備をしているので、どうか期待して待っていてほしい。

（記事提供=OSEN）

