「大胆美脚がまぶしい」BLACKPINK・ジス、ハローキティとコラボ！ 愛らしいキャラクターにも負けない美貌【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジスが、キュートなコラボレーションを実現させた。

ジスは1月14日、自身のインスタグラムに「Hello Kitty Hello Jisoo」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真でジスは、ホワイトのレースドレスに大きなブラックリボンをあしらった洗練されたスタイリングで登場し、自ら参加した「HELLO KITTY × JISOO」コラボレーションプロジェクトの現場を満喫している様子を見せている。

ジスは、自身のキャラクターとハローキティが融合した大型オブジェの横で、愛らしい“ほっぺハート”ポーズを取ったり、大きなぬいぐるみを抱えて明るい笑顔を浮かべたりと、元祖「人間ハローキティ」らしい一面を存分に披露した。

特に、ハローキティのぬいぐるみと花を組み合わせた特別な花束を手にした姿は、まるで童話の中のプリンセスのような雰囲気を醸し出している。

（写真＝ジスInstagram）

今回の「HELLO KITTY × JISOO」コラボレーションプロジェクトの商品は、40cmサイズの大型ぬいぐるみ5種と、ランダム仕様のプラッシュキーホルダー11種など、ジスの好みがふんだんに反映されたラインナップで構成された。

ファン向けのポップアップストアは、1月14日から20日まで、ソウル・江南区のトサン公園近くにある「KREAM DOSAN」フラッグシップストアで運営される。

なお、ジスが所属するBLACKPINKは、ニューアルバム『DEADLINE』を2月27日にリリースする予定。ジスはNetflixシリーズ『マンスリー彼氏』を通じて、女優としての復帰も控えている。

