西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント、新たな“彼氏”を公開？「全然タイプじゃない」 | RBB TODAY

韓国で活躍する日本人タレント、藤田小百合が、新しい彼氏を公開した。

1月13日、藤田小百合は自身のSNSを通じて、「AIが私の彼氏を作ってくれた。でも全然私のタイプじゃない」というコメントとともに、写真1枚を投稿した。

【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ

さらに英語でも「This is my boyfriend... as generated by AI（これは私の彼氏…AIが生成したもの）」とつづり、実在の人物ではなく、AIによって生成された架空の人物であることを明かした。

公開された写真の中で藤田小百合は、車の助手席に座り、カメラに向かって笑顔を見せている。運転席には爽やかなビジュアルの男性が座っており、整ったスタイルと柔らかな印象が目を引く。 写真の中の2人は、一見するとお似合いのカップルのようにも見える。しかし藤田小百合は「でも全然私のタイプじゃない」と率直に語り、笑いを誘った。

（写真＝藤田小百合SNS）藤田小百合（左）

なお、藤田小百合は2020年11月、日本の精子バンクで提供を受け、未婚のまま息子のゼンくんを出産したことで話題を集めた。その後、ゼンくんとともにKBS2の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演し、日常を公開してきた。

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ、東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して広く知られた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。

■【写真】藤田小百合、精子提供で「自主的シンママ」になった理由

■【話題】藤田小百合、クセのある教育方針に賛否

■【写真】日本国籍を放棄して…“韓国人”になったスターたち