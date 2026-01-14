NCT WISH・サクヤ、“最も成長したメンバー”に！海外旅行バラエティで見せた勇気と挑戦に注目 | RBB TODAY

NCT WISHのサクヤが、メンバーが選ぶ「最も成長したメンバー」に挙げられた。

1月20日に初公開される新旅行バラエティ『ON THE MAP』で、NCT WISHの意外な活躍が予告された。

NCT WISHが出演するMnet Plusの新番組『ON THE MAP』は、K-POPアイドルが世界各地を旅しながら各所に隠されたチャレンジに挑戦し、“1枚の地図”を完成させていくグローバル・アドベンチャーバラエティだ。

（画像＝Mnet）

公開を控え、NCT WISHは撮影の裏側を明かした。メンバーたちは「個人としては勝負欲が強いわけではないが、“チームNCT WISH”としては絶対に負けたくない」と語り、慣れない環境の中でもチームのために一丸となる強い結束力を見せた。勝負心に火が付いたNCT WISHが予測不能な方法で作戦を立てながらチャレンジに挑む姿に、現場スタッフも驚かされたという。

また、『ON THE MAP』を通じて最も成長したメンバーとして、グループ最年少のサクヤが挙げられ、注目を集めている。サクヤは、単に番組に参加するだけでなく、個人的にも多くの挑戦をしてみたいという抱負を明かしていたという。その言葉どおり、旅の期間中、勇気を持って行動する姿や、日に日に成長していく姿を見せ、メンバー全員を驚かせた。彼の様子を見守った制作陣も、「末っ子として無邪気な一面を見せる一方で、誰よりも大人びた姿でメンバーへの真心を示すサクヤの姿は、今回の旅の大きな感動ポイントになるだろう」と付け加えた。

（写真＝SMエンターテインメント）サクヤ

最後にメンバーたちは、モンゴルの広大な自然の中で感じた率直な思いを明かした。リクは「新しいことを学べて良かった。今回の旅を通じて多くのことを勉強できた」と語り、ユウシも「到着してから今までのすべてが、一生忘れられないと思う。最初から最後まで本当に楽しかった」と、この旅への深い愛情をにじませた。

なお、Mnet Plusオリジナル『ON THE MAP』NCT WISH編は、1月20日午後8時にMnet Plusで初公開され、21日午後8時にMnetで初放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

