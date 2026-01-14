Wanna One出身カン・ダニエル、2月9日に陸軍現役兵として入隊　活動9年目で“軍白期”へ | RBB TODAY

Wanna One出身の歌手カン・ダニエルが、来る2月に入隊する。

1月14日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、カン・ダニエルは2月9日に陸軍の現役兵として入隊する予定だ。2017年にWanna Oneとしてデビューして以来、約9年間にわたる活動を経て、“軍白期（入隊による活動休止期間）”に入ることになる。

カン・ダニエルはこれまで、インタビューや番組を通じて、入隊に対する心境を淡々と、そして率直に語ってきた。2024年にリリースした5thミニアルバム『ACT』のインタビューでは、「兵役に就くまでしっかり活動するつもり。入隊前に発表する曲も企画している」と明かし、「除隊後に向けて考えている計画もある」と語っている。

また、ラジオ番組『2時脱出カルトショー』（原題）に出演した際には、入隊を控えた心境について「ついに行く」と晴れやかな表情を見せたうえで、「19歳の頃、できるだけ早く入隊しようと高校を中退し、検定試験まで受けたが、志願者が多くて落ちてしまった」といったエピソードも披露した。

（写真提供＝OSEN）カン・ダニエル

昨年12月にはスペシャルアルバムを発表し、ファンコンサート「2025 KANGDANIEL FAN CONCERT [RUNWAY : WALK TO DANIEL]」を開催。入隊前最後となるファンとの対面の場を設けたカン・ダニエルは、今後、Wanna Oneのリアリティ番組撮影に一部参加した後、入隊する見通しだ。

先立って、Wanna Oneは7年ぶりにリアリティ番組で再集結すると報じられ、話題を集めている。これについてファンから質問を受けたカン・ダニエルは、「僕は来年“留学”に行くので、たぶんイントロくらいには一緒に参加できると思う」と、入隊を“留学”に例えて答え、注目を集めた。

なお、カン・ダニエルは2017年、Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』を通じてWanna Oneとしてデビューし、爆発的な人気を獲得。2019年7月にはソロ歌手としてデビューし、その後は音楽活動に加え、各種番組でMCとしても活躍するなど、幅広い分野で存在感を示してきた。

（記事提供＝OSEN）

◇カン・ダニエル プロフィール

1996年12月10日生まれ。ARAに所属。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じて、プロジェクトグループWanna Oneとしてデビュー。グループ活動当初は絶対的センターとして活躍し、ソロ転向後も1stアルバムの売上が韓国の男性ソロ歌手の歴代記録を更新するなど、変わらぬ人気を証明した。

