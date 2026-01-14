『賢い医師生活』チョ・ジョンソク（45）と歌手GUMMY（44）、第2子が誕生「温かい気持ちで見守ってほしい」 | RBB TODAY

ドラマ『賢い医師生活』などで知られる俳優チョ・ジョンソク（45）と歌手GUMMY（44）の夫婦が、第2子誕生の心境を伝えた。

GUMMYは1月14日、自身のSNSを通じて「本日（14日）、第2子となる女児を出産し、新しい家族を迎えた」と明かし、次女誕生を知らせた。

【写真】チョ・ジョンソク、映画で女装姿披露

続けて「母子ともに健康で、家族の温かな愛情と見守りの中で、穏やかに回復している」と近況をつづった。

またGUMMYは「大切な新しい命が、これからも多くの愛と祝福の中で健やかに成長することを願っている。温かい気持ちで見守ってほしい」と、喜びとともに呼びかけた。

同日、チョ・ジョンソクの所属事務所であるJAMエンターテインメントも、公式コメントを通じて夫妻に次女が誕生した事実を認めた。

（写真提供＝OSEN）GUMMY（左）とチョ・ジョンソク

所属事務所は「チョ・ジョンソク、GUMMY夫妻に新しい家族が誕生したという喜ばしい知らせをお伝えする」とし、「子どもが多くの愛情の中で育つよう温かく見守っていただき、新しい家族を迎えた夫妻にも多くの応援をお願いしたい」とコメントした。

2018年に結婚したチョ・ジョンソクとGUMMYは、2020年に第1子となる長女を授かった。そして今回、6年ぶりに次女を抱き、家族としての歩みをさらに重ねることになった。

