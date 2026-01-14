松山ケンイチ、NHK『あさイチ』プレミアムトークに登場！20年来の親友・清塚信也との“友情エピソード”も | RBB TODAY

16日朝8時15分から放送される『あさイチ』（NHK総合）のプレミアムトークに、俳優の松山ケンイチが出演する。

松山は最新作となるドラマ10『テミスの不確かな法廷』で、自らの特性と格闘しながら難解な事件に挑む裁判官役を演じている。番組では、共演する遠藤憲一がVTRで登場し、ドラマの舞台裏を明かす。

また、私生活ではユーモアあふれるSNSの投稿で話題を集める松山。人々を楽しませる原動力とは何なのか？ さらに、20年来の親友・清塚信也もVTRで登場し、松山の若き日の友情エピソードについて語る。