BTS、約7年ぶり日本公演が決定！“K-POP史上最大規模”のワールドツアー「BTS WORLD TOUR」開催へ | RBB TODAY

BTSが、2026年から2027年にかけて開催する自身最大規模のワールドツアー「BTS WORLD TOUR」の開催を発表した。

今回のワールドツアーは、2022年にラスベガスで幕を下ろした「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE」以来、約4年ぶりとなる大規模ツアーとなる。

日本での公演は、2019年7月に開催された「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION」以来、約7年ぶりだ。

本ツアーは現在、世界34都市で全79公演を予定しており、K-POPアーティストの単一ツアー史上最多公演数となる。BTSのキャリアにおいても、過去最大規模のワールドツアーとなる見通しだ。

4月9日・11日・12日に開催される韓国・高陽公演を皮切りに、海外公演の幕開けとして「BTS WORLD TOUR IN JAPAN」が4月17日・18日の2日間、東京ドームで開催される。

今回のツアーでは360度ステージが採用され、観客の没入感を一層高めるライブ体験が提供される予定だ。

さらに今回の発表により、2027年に日本および中東での公演日程が追加されることも明らかになった。今後さらなる規模拡大にも注目が集まる。

日本国内のチケット受付については、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員先行抽選受付が2026年1月22日（木）21時より開始される。

詳細はBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBで確認できる。

