ずり落ちそう…IVE・リズ、“ゆるゆる胸元”のストラップレスドレス姿で誘惑【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのメンバー、リズが非現実的な人形のような美しさが際立つ近況を共有した。

去る1月12日、リズは自身のインスタグラムを更新。

【写真】「ありえん…」リズ、スイムウェアSHOT

キャプションには、きらきら、指輪、ドレス、宝石の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのリズは、身体の線が優雅に露わになった白いシルク素材のストラップレスドレスを着て、唯一無二のオーラを見せている。

（写真＝リズInstagram）

特に、リズの透明感のある肌と対比を成す長いウェーブの黒髪は、バービー人形を彷彿とさせる非現実的な美貌を一層引き立たせた。滑らかな肩のラインと細い鎖骨を思い切り出した彼女のドレス姿は、華やかでありながらも魅惑的な雰囲気を醸し出した。

控え室と廊下に見える空間で撮影された写真のなかのリズは、唇に指を当てたり、微かな笑みを浮かべたりするなど、余裕のあるポーズを取り、さらに成熟した美しさを披露した。さらに、華やかなネックレスやブレスレットなどのアクセサリーを合わせ、高級感のある雰囲気を完成させた。

なお、リズが所属するIVEは来る4月18～19日、京セラドーム大阪でワールドアリーナツアーの日本公演「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催予定だ。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。

