IVE・ウォニョン、“謎のアカウント”を開設　ブランドの立ち上げ？ソロアルバム？憶測広がる | RBB TODAY

K-POPアイドルのなかでも屈指の人気を誇るIVE（アイヴ）のウォニョンが、ビューティーブランドなどの事業に乗り出すのではないかと注目を集めている。

ウォニョンは最近、新しいインスタグラムのアカウントを開設した。

アカウントIDは「for_evercherry10」で、自身のメインアカウント（for_everyoung10）と非常に似ている。フォロワーはすでに10万人を超えている。

現在はチェリーを使ったイラストやロゴのようなマーク、「チャン・ウォニョン」と手書きで書かれた画像などが公開されているだけで、なんのためのアカウントなのかは不明だ。そのためネット上では、さまざまな憶測が広がっている。

最も有力視されているのは、ウォニョンが自身の名前を冠したブランドをローンチするのではないかとの推測だ。

（画像＝Instagram）

こうした憶測に拍車をかけたのは、最近行われたファンサイン会での発言の影響もある。1月11日に台北で開催されたファンサイン会において、あるファンがこのアカウントの正体について尋ねると、ウォニョンは「それはすべて私に関すること」と答えたというのだ。

さらに具体的な説明は避け、「何が起こるのか、待っていてほしい」と語り、期待感を一層高めた。

これまでウォニョンは、身に着けたアイテムや商品を次々と“完売”させてきた。もし今回の動きが本格的なブランドのローンチにつながるのであれば、グローバルなファッショントレンドに影響を及ぼす可能性があるとの見方も出ている。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

一方で、ブランドの立ち上げではなく、ソロアルバムのためのアカウントではないかとの意見もある。ただ、そうであればIVEのアカウントで知らせるはずとの声もあり、「どこかのブランドとコラボするのでは」「何をやっても成功しそう」「IVEとしても忙しいのに大丈夫なのか」とさまざまな反応が出ている。

はたしてK-POP屈指の人気を誇るウォニョンの次の一手は何か。正式な発表が待たれる。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

