「なんという美人姉妹だ…」子役出身のK-POPアイドル、実妹とのプライベートショットが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループSTAYC（ステイシー）のシウンが、実妹とのプライベートショットを公開し注目を集めている。

シウンは最近、自身のインスタグラムに「2026」というコメントを添え、複数枚の写真を公開した。

【写真】シウン、想像できないボリューム感

写真の中でシウンは、妹のシウとともに新年を迎え、スキーリゾートでパーティーを楽しむ様子を見せている。特に妹も、アイドルの姉に劣らぬ端正なルックスで視線を集めた。

2人は、同じ高陽（コヤン）芸術高等学校出身の先輩・後輩関係でもある。シウンの妹は、2023年に韓国芸術総合学校演劇院・演技科に合格しており、ミュージカル俳優を志しているという。

写真を見たファンは「姉妹が完璧ですごい」「まるで姉妹アイドルのよう」「妹？めちゃくちゃかわいい」「プリンセスたちは2026年も幸せです」といった反応を寄せた。

（写真＝シウンInstagram）妹シウ（左）とシウン

なお、2001年生まれのシウンは、歌手パク・ナムジョンの娘としても知られる。2014年に子役としてデビューし、その後アイドルへ転向。2020年にSTAYCのメンバーとしてデビューした。

■【写真】STAYC・シウン、清楚なルックスからは想像できないボリューム感

■【写真】いくら親が同じでも…美男美女がこんなに続く？韓国芸能界の“兄弟姉妹”

■【写真】間違えるにもほどがある!? STAYCが“ありえない衣装”を選択…米メディアも忠告