てんや、姫甘えびやメダイを使った“早春限定メニュー”を15日より販売！ | RBB TODAY

てんやは、「姫甘えびとわさび菜のかき揚げそば」や「早春海老天丼」などの期間限定メニューを、1月15日から3月上旬まで販売する。

早春海老天丼（みそ汁付）1,090円（税込）

鹿児島県産「姫甘えび」や宮城県産「メダイ」、静岡県産「芽キャベツ」など、香り・食感・彩りが楽しめる食材を使用した天丼やかき揚げそばに加え、たれづけシリーズ初となる「いか」が主役のボリューム満点な一品などを用意した。

「早春海老天丼」は通常セット価格1,440円のところ、サービスセット価格1,400円で提供する。小うどんに替えられ、蕎麦またはうどんは温・冷が選べる。テイクアウトの「早春海老天丼弁当」は1,090円、デリバリーは1,470円。

「姫甘えびとわさび菜のかき揚げそば」は930円で、店内限定商品として温・冷が選べる。そばは冷に、うどんは温・冷に替えられる。

姫甘えびとわさび菜のかき揚げそば 930円（税込）

てんやオリジナルの甘辛だれにくぐらせ、香ばしく仕上げた人気のたれづけシリーズからは、初となるいかづくしの天丼「たれづけいかづくし天丼」が登場する。

たれづけいかづくし天丼（みそ汁付）960円（税込）

大ぶりで旨みの詰まった人気の「いか」2枚に「いかげそ」を合わせた、まさにいかづくしのボリューム満点な一杯だ。「ししとう」や「れんこん」、付け合わせの「広島菜」が彩りと食感のアクセントとなっている。

「たれづけいかづくし天丼」は通常セット価格1,310円のところ、サービスセット価格1,270円で提供する。小うどんに替えられ、蕎麦またはうどんは温・冷が選べる。

あわせて、「天然大海老」や「活〆一本穴子」に青森県産「金目鯛」を加えた贅沢な「早春ご馳走天丼」や、テイクアウト限定商品としてこの時期ならではの素材を集めた「早春の天ぷら盛合わせ」も同時に販売する。

お得早春の天ぷら盛合わせ ２⼈前1,860円（税込）

「早春ご馳走天丼」はセット価格2,040円で、小うどんに替えられ、蕎麦またはうどんは温・冷が選べる。テイクアウトは1,690円、デリバリーは2,280円。

「早春の天ぷら盛合わせ」は、姫甘えびとわさび菜のかき揚げ・海老・メダイ・いか・芽キャベツの半玉が入るほか、単品として「姫甘えびとわさび菜のかき揚げ」や「メダイ」、「芽キャベツ」など早春の食材も用意している。

販売期間は2026年1月15日から3月上旬予定で、各店舗の営業時間内に販売する。サービスセットのテイクアウトは不可。一部店舗を除く国内のてんやで取り扱う。