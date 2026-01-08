ZB1ソン・ハンビン＆ジャン・ハオ、恋愛リアリティ番組でドーパミン全開！「乗り換え恋愛4」にゲスト出演 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンとジャン・ハオが、“ドーパミン全開”のひとときを楽しんだ。

ソン・ハンビンとジャン・ハオは、1月7日に放送された恋愛リアリティ番組「乗り換え恋愛4」（TVING）第19話にゲストとして出演した。多忙なスケジュールの合間にも「乗り換え恋愛」シリーズを視聴していたという2人は、出演者たちの恋愛模様にすぐさま没入し、番組に活気を添えた。

2人のサプライズ出演は、ファンだけでなく視聴者の間でも大きな話題を集めた。ソン・ハンビンとジャン・ハオは、複雑に絡み合う出演者たちの関係性に、時には喜び、時には切なさを感じながら今後の展開を予想した。

ときめきあふれるデートシーンが続くと、2人の表情にも自然と笑顔が広がった。「映画みたいなシーンがたくさんある」「切なすぎて胸が苦しい」など、完全に感情移入した率直なリアクションで、番組を盛り上げた。

ジャン・ハオは以前、「乗り換え恋愛3」のOST『I WANNA KNOW』を歌唱したことでも注目を集めた。同楽曲は、ジャン・ハオならではの温かみのある歌声が際立つ一曲で、リリース当時にはCircleチャートのダウンロード部門で1位、米ビルボード「ワールド・デジタル・ソング・セールス」で9位を記録し、韓国国内外のリスナーから高い支持を得た。

なお、ソン・ハンビンとジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは、2月2日にスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』をリリースする。リリースに先立ち、1月9日と23日には、収録曲の音源およびMVが先行公開される。

