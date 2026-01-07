IVE・リズ、まさに“完璧ビジュアル”…「カルティエ」とのコラボ雑誌撮影で魅力爆発【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのリズが、圧巻の美貌を披露した。

シンガポールのファッション誌『L’OFFICIEL Singapore』は1月7日、リズとハイジュエリーブランド「カルティエ（Cartier）」が共に手掛けた誌面カットを公開した。

「BEGIN TO WONDER」をコンセプトにした今回の撮影は、ガラス工場を改装した独特な空間のなかで、多彩な質感とともにリズの輝く瞬間を捉えており、視線を引きつける。

写真に写るリズは、清らかでまばゆいムードから、強烈で成熟した雰囲気まで幅広いコンセプトを自分だけの魅力で完璧に表現し、一段と磨きのかかったビジュアルを披露。グローバルファンから熱い反応を集めた。

（写真提供＝『L’OFFICIEL Singapore』）リズ

明るく集中力のあるエネルギーで各コンセプトに深く入り込むリズの姿に、撮影現場のスタッフからは感嘆の声が絶えなかったという。『L’OFFICIEL Singapore』側は「リズは透明感と強さが共存するアーティスト」と称賛し、「今回の撮影を通じて、リズならではの多彩な魅力を立体的に収めることができた」と付け加えた。

リズの多彩な魅力を収めたより多くの写真とインタビューは、『L’OFFICIEL Singapore』2025年12月号と2026年1月号の合本号、および公式デジタルチャンネルで確認できる。

なお、リズが所属するIVEは、昨年発表した楽曲で合計20個のトロフィーを獲得し、デビュー以来、音楽番組通算74冠という歴代級の成果を達成した。

さらに、デビュー初期のシングルから現在までに発表したすべてのアルバムをミリオンセラーへと押し上げる「7連続ミリオンセラー」という記録を打ち立て、代替不可能な存在感を証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。

