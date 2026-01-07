EXO、“SMPスタイル”のカムバックを予告！ハードダンスナンバーのタイトル曲『Crown』に期待集中 | RBB TODAY

EXOが、“SMP（SM Music Performance）スタイル”でカムバックする。

EXOが1月19日にリリースする8thフルアルバムのタイトル曲『Crown』は、アトランタ・トラップのドラムとヘビーメタルのギター、EDMシンセが融合したハードダンスナンバー。大切な人を多くの人が手にしたい“王冠”に例えており、「すべてを懸けて最後まで守り抜く」というメッセージを込めた歌詞が印象的だ。

タイトル曲『Crown』のパフォーマンスでは、8人のダンサーとともにステージを構成。EXOの世界観に登場する象徴が立体的に表現されるほか、歌詞に合わせてメンバーが王冠をつかみ、頭に載せるようなポイントダンスも見どころとなる。

さらに今回のパフォーマンスは、振付師ジェイリックとバダリが共同制作した力強いシンクロダンス中心の構成で、グループとしてカムバックするEXOの存在感を示すと同時に、メンバーそれぞれの個性も多彩に表現され、視線を奪うステージになりそうだ。

EXOはリリースに先立ち、年末に開催されたファンミーティングで「タイトル曲は“SMPスタイル”」と予告。また、授賞式『MMA 2025』では強烈な振付が際立つ収録曲『Back It Up』のステージを披露して好反応を得ており、『Crown』のパフォーマンスへの期待もさらに高まっている。

なお、EXOの8thフルアルバム『REVERXE』には全9曲が収録されており、1月19日午後6時より各種音楽配信サイトで全曲が公開される予定だ。

