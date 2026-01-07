ILLIT、『NOT CUTE ANYMORE』が米ビルボード「ホット100」入り目前！順位が大幅に上昇 | RBB TODAY

ガールズグループILLITの『NOT CUTE ANYMORE』が、アメリカのビルボードのメインソングチャート「ホット100」入りに一歩近づいた。

1月6日、アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが発表した最新チャート（1月10日付）によると、ILLITの1stシングルの同名タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』が「バブリングアンダーホット100」で前週比7ランク上昇した10位を記録した。

「バブリングアンダーホット100」は、メインソングチャート「ホット100」に惜しくも入らなかった上位25曲の順位を付けたチャートで、大衆的人気を計る指標の1つとして活用されている。

ILLITの1stミニアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』もやはりこのチャートを経て、「ホット100」入りを果たした前例があるだけに、今後の推移に関心が集まっている。

『NOT CUTE ANYMORE』は、約200の国と地域のストリーミングデータをもとに集計される「グローバルソング」チャートでも順位上昇に成功した。

今週、ビルボードの「グローバル（アメリカを除く）」「グローバル200」でそれぞれ52位、70位にランクインしたが、これは先週よりなんと49、64ランクも跳ね上がった順位だ。

なお、ILLITは来る1月13日、日本2ndデジタルシングル『Sunday Morning』をリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

