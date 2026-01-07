義弟が未成年への性的暴行で実刑判決　「強姦犯の家に嫁いだ」と揶揄された韓国女優、悪質コメントで慰謝料 | RBB TODAY

女優ソン・ダムビが、義弟の性暴行容疑をめぐって悪質なコメントを投稿した投稿者2人を提訴し、慰謝料50万ウォン（約5万円）の支払いを受けることになった。

韓国メディア『ヘラルド経済』の1月7日付の報道によると、ソウル西部地裁民事12単独（イ・グァンヒョン部長判事）は12月12日、ソン・ダムビが悪質コメント投稿者2人を相手取って起こした約2300万ウォン（約230万円）相当の損害賠償請求訴訟で、それぞれ30万ウォン、20万ウォンの計50万ウォンをソン・ダムビに支払うよう命じる判決を言い渡した。

これに先立つ2022年、ソン・ダムビの義弟であり、夫イ・ギュヒョクの実弟でもある元フィギュアスケート韓国代表コーチのイ・ギュヒョンは、未成年の教え子に対する性暴行容疑で立件された。

イ・ギュヒョンは容疑を否認したが、検察は強姦未遂および強制わいせつ、不法撮影などの容疑で身柄を拘束したまま起訴し、懲役4年の実刑判決が言い渡された。

イ・ギュヒョンの性犯罪疑惑の余波は、ソン・ダムビにも及んだ。これを受け、ソン・ダムビは一時的にSNSの活動を中断したこともあった。

（写真提供＝OSEN）ソン・ダムビ

そうしたなか、ソン・ダムビは2025年2月、イ・ギュヒョンの性犯罪事件に関連して自身に悪質コメントを残した投稿者らを相手取り、訴訟を提起した。ソン・ダムビ側は「悪質コメント投稿者らが侮辱的かつ軽蔑的な人格攻撃を行った」「悪質コメントにより精神的損害を被った」と主張したと伝えられている。

裁判所によると、今回50万ウォンの賠償命令を受けた悪質コメント投稿者らは、2022年にイ・ギュヒョンの問題が浮上した当時、ソン・ダムビに対し「○○が強姦犯の家に嫁いだ」「○○、金目当てで結婚したくせに、ざまあみろ」などのコメントを投稿していたという。

ソン・ダムビはこの2人のほか、別の悪質コメント投稿者3人に対しても同様の訴訟を起こしていたが、彼らについては訴えを取り下げた。

裁判所は「被告らは軽蔑的表現を含む暴言を書き込み、原告の人格権を侵害する行為を行った。精神的損害を金銭で慰謝する義務がある」として、ソン・ダムビの主張を認めた。ただし、悪質コメントの内容や表現の程度、弁論過程で明らかになった諸事情を考慮し、慰謝料額はそれぞれ30万ウォン、20万ウォンと判断した。この判決は確定しておらず、現在も控訴可能な期間が残っているとされている。

なお、ソン・ダムビは2022年に元スピードスケート韓国代表のイ・ギュヒョクと結婚し、体外受精を経て2025年4月に第一子となる長女を出産した。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ダムビ プロフィール

1983年9月25日生まれ。歌手として2007年にデビュー。2009年のドラマ『ドリーム』（原題）で本格的に演技に挑戦し、『光と影』『家族なのにどうして～ボクらの恋日記～』などに出演。特に人気ドラマ『椿の花咲く頃』でアルバイトのヒャンミ役を演じ、注目を集めた。2021年12月に5歳年上の元スピードスケート韓国代表選手イ・ギュヒョクとの熱愛が発覚し、2022年5月に結婚。2024年9月に2回目の体外受精による妊娠を発表。2025年4月に女児を出産した。

