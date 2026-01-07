BTS、『Run BTS』が米ビルボードチャート1位に！ファンの間でカムバックへの期待高まる | RBB TODAY

来る3月にカムバックを控えたボーイズグループBTSが、ビルボードチャートのトップに上がった。

1月6日、アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが発表した最新チャート（1月10日付）によると、BTSが2022年6月にリリースしたアンソロジーアルバム『Proof』の収録曲『Run BTS』が「ワールドデジタルソングセールス」1位に君臨した。

1月2日6時までにブラジル、フィンランド、メキシコ、ギリシャなど、61の国と地域のiTunes「トップソング」1位を記録したのに続き、アメリカの主要音楽チャートでも成果を出した。

これは、世界中のARMY（BTSのファンネーム）の自発的なストリーミングがもたらした結果だ。ファンは過去の楽曲を再び聴き、新アルバムへの期待感を表した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

メンバーのソロ曲もビルボードのチャートで根強い人気を博している。JUNG KOOKのシングル『Seven（feat. Latto）』は「グローバル200」「グローバル（アメリカを除く）」でそれぞれ148位、90位を記録した。

JINの2ndミニアルバム『Echo』のタイトル曲『Don't Say You Love Me』は126位、JIMINの2ndミニアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』は152位で「グローバル（アメリカを除く）」チャートに名を連ねた。

BTSの『Proof』は「ワールドアルバム」チャート9位、JIMINの『MUSE』は同チャート18位となった。

なお、BTSは3月20日、5thフルアルバムをリリース予定だ。完全体でのカムバックは約3年9カ月ぶりだ。

