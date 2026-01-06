居酒屋・杉玉、寿司も一品料理もお酒も290円均一！7日よりキャンペーン実施 | RBB TODAY

大衆寿司居酒屋「杉玉」は1月7日から、対象の寿司や一品料理、お酒などを290円（税込319円）で提供する「杉玉290円均一祭」を全国の店舗で開催する。

胡麻の香りがたまらない、漬けびんちょう鮪のブツ刺し（税込 319円）

同フェアでは、通常の寿司ネタの約2倍の大きさに切り付けたぶりを紅塩で炙り、鬼おろしとジュレぽん酢、特製の旨味一味をトッピングした「厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢」が登場する。「白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き」は、びんちょう鮪と白みそたれ、たくあん、大葉を一緒に巻くことで、たくあんのポリポリ食感と大葉のあっさりとした風味を味わえる。

白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き（税込 319円）

また、「九州産 芝海老の唐揚げ」も復活販売。山椒をきかせた芝海老は香り良く、お酒との相性が抜群だ。芝海老の殻は柔らかく、殻ごと食べられる。そのほかにも、「白みそで愉しむ、奈良漬けとあん肝の握り[2貫]」や「高級魚は骨までウマい。青森県産 金目鯛の贅沢骨せんべい」など、290円(税込319円)で楽しめる寿司や一品料理が多数登場する。

白みそで愉しむ、奈良漬けとあん肝の握り［2貫］（税込 319円）

さらに、通常390円(税込429円)で提供している「鬼おろしサワー[パイン・キウイ・みかん]」を、このフェア期間中は290円(税込319円)で提供する。「杉玉290円均一祭」は1月7日から各商品完売次第終了となる。