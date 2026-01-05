『イクサガミ』と競合の末に…『イカゲーム』完結編がアメリカで受賞!! | RBB TODAY

Netflixオリジナルシリーズ『イカゲーム シーズン3』が、アメリカのクリティクス・チョイス・アワードでTV部門・最優秀外国語シリーズ賞を受賞した。

現地時間1月4日、アメリカのカリフォルニア州で開催された第31回クリティクス・チョイス・アワードにおいて、『イカゲーム シーズン3』は『アカプルコ』『イクサガミ』『ムッソリーニ：世紀の息子』といった有力作を抑え、同賞に輝いた。

クリティクス・チョイス・アワードは、北米最大級の批評家団体であるクリティクス・チョイス協会が主催する映画・テレビの権威あるアワードとして知られている。

『イカゲーム』はこれまでにも高い評価を受けており、シーズン1では第27回授賞式で外国語ドラマ賞に加え、イ・ジョンジェがドラマシリーズ最優秀男優賞を受賞。昨年はシーズン2で最優秀外国語シリーズ賞を獲得していた。

一方、外国語映画賞および脚色賞にノミネートされていたパク・チャヌク監督の映画『しあわせな選択』は、惜しくも外国語映画賞の受賞には至らなかった。

（記事提供=OSEN）

