“本物の令嬢”はオーラから違う！大富豪一家に生まれたK-POPアイドル、モデル級スタイルに釘付け | RBB TODAY

新世界グループ総括会長の孫であり、男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしても活動するアニーが、圧倒的なオーラを放ち注目を集めている。

3月1日、アニーは自身のSNSを通じて数枚の写真を公開した。

公開された写真の中で、彼女は床に座りカメラを鋭く見つめ、強烈な眼差しを披露。無駄のないブラックスーツとロングヘアが相まって、モデルさながらの雰囲気を醸し出している。抑制されたポーズとクールな無表情が、彼女のシックな魅力をより一層引き立てた。

別のカットでは、ドット柄のシースルートップスに鮮やかなレッドのスカートを合わせ、先ほどとは一変したムードを演出。スリムなシルエットと大胆なカラーコントラストが視線を奪い、指先のディテールにまでこだわったポーズは、まるでファッション誌のワンシーンのような完成度を見せている。

特に、腰の下まで届くストレートのロングヘアは、彼女ならではのアイコニックなスタイルとして際立っている。ミニマルな背景がその存在感をさらに浮き彫りにした。「財閥家の令嬢」という肩書きを超え、プロのモデル顔負けの仕上がりを披露したことで、アニー独自の並外れたカリスマ性が存分に引き出されている。

なお、アニーが所属するALLDAY PROJECTは昨年12月、初のEP『ALLDAY PROJECT』をリリース。タイトル曲『ONE MORE TIME』や『LOOK AT ME』などの活動を通じて、グローバルファンから高い注目を浴びた。アニーはグループ内でも洗練されたビジュアルと安定したパフォーマンスを武器に、確かな存在感を示している。

◇アニー（ANNIE）プロフィール

2002年1月23日生まれ、本名ムン・ソユン。韓国の財閥序列11位（2025年現在）である「新世界グループ」のイ・ミョンヒ総括会長の孫で、チョン・ユギョン会長の長女。小学校卒業後はアメリカに留学し、コロンビア大学に進学した。2024年2月、THEBLACKLABELの練習生らと一緒にいる写真が出回り、話題に。2025年6月23日、5人組の男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしてデビューした。

