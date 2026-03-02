「10歳は若く見えるんだが？」前髪を切って若返ったと話題の少女時代・ユナ（35）、圧倒的な童顔美貌 | RBB TODAY

少女時代・ユナのイメチェンが話題だ。

ヘアスタイルの変更で童顔ぶりが際立っている。

【写真】「10歳若く見みえる」イメチェンのユナ

ユナは3月1日にインスタグラムを更新し、近況写真を複数投稿した。

公開された写真のユナは、車の中でシートベルトを着けたままカメラを見つめている。特に目を引いたのは、新たなヘアスタイルだ。額を覆う落ち着いたバングスタイルの前髪が、ユナのはっきりとした目鼻立ちをより際立たせ、さらに若々しい印象を完成させている。

別の写真では、ベージュのトレンチコートにターコイズのニットマフラーを合わせ、洗練されながらも愛らしいムードを演出。超至近距離の自撮りでも欠点のない肌と人形のようなビジュアルで、ファンから感嘆の声が上がっている。

35歳になるユナの大胆なイメージチェンジに、ファンからは「10歳は若く見えるんだが？」「前髪は永久保存すべき」「本当に人形みたい」といった反応が寄せられた。

（写真＝ユナInstagram）

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。

