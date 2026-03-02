日本の空港で“股の間”まで徹底検査されたと韓国女優「密輸したと思われたみたい」 | RBB TODAY

女優のヤン・ミラが、日本入国の際に身体検査を受けたことを明かした。

2月28日、YouTubeチャンネル「チ・ソヨン ソン・ジェヒのベラリエ」では、「私、今日から自由夫人！！（日本旅行 with ヤン・ミラお姉さん）」というタイトルの動画が公開された。

この動画には、チ・ソヨンとヤン・ミラが日本旅行に出発する様子が収められている。

ただ、出国前からちょっとしたハプニングもあった。チ・ソヨンが自分のパスポートではなく、娘ハエルさんのパスポートを持ってきてしまったのだ。彼女は「“ソン・ハエルさんはどなたですか？”と聞かれて、心臓がドキッとした」と振り返った。幸い、クイックサービスでパスポートを届けてもらい、出国には問題なかったという。

紆余曲折の末に日本へ到着した後も、思わぬ出来事が起きた。

ヤン・ミラは「私、金塊を密輸したと思われたみたい。股の間まで徹底的に調べられた」と語った。入国審査の過程で、予想以上に厳しい検査を受けたという説明が注目を集めている。

◇ヤン・ミラ プロフィール

1982年7月10日生まれ。1997年に芸能界デビュー。1999年に出演したロッテリアのCMで人気を集め、“バーガー少女”として有名になった。当時、高校生だったことから“女子高生スター”としてバラエティ番組やドラマなどに多数出演。2010年以降は目立った代表作はないが、韓国では誰もが知る女性タレントでもある。

