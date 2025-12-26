 大谷翔平選手の“等身大黄金像”が名古屋で特別展示！参考価格は5,500万円 | RBB TODAY
大谷翔平選手の“等身大黄金像”が名古屋で特別展示！参考価格は5,500万円

「黄金のバッター 大谷翔平」参考価格：55,000,000円
  • K24 二刀流大谷翔平 1/10スケール 36,520,000円（販売予定価格）1/20スケール 11,220,000円（販売予定価格）　
  • Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.Visit MLB.com/©：MLB/Getty Images, Getty Images
  • K24 バッター大谷翔平 1/10スケール 18,260,000円（販売予定価格） 1/20スケール 5,610,000円（販売予定価格）　
  • K24 ピッチャー大谷翔平1/10スケール 18,260,000円（販売予定価格） 1/20スケール 5,610,000円（販売予定価格）　
  • 特別企画品 福袋干支セット2,900,000円（販売予定価格）　
  • K18 珠おりん 2寸 〈石川珠笑留 作〉4,653,000円（販売予定価格）　

　2026年1月3日から12日まで、松坂屋名古屋店で金製品の展示販売会「大黄金展」を開催する。会場では、MLBロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平がバッターとして構えている姿をかたどった、等身大黄金像「黄金のバッター 大谷翔平」を特別展示する。

　同像は大谷公認のもと、金箔1,550枚を使用して製作。高さは大谷の身長と同じ約1.9メートルで、台座からバットの先端までは約2.4メートルとなる。参考価格は、2024年に大谷が打ち立てた「50-50（1シーズンで50本塁打・50盗塁以上を記録すること）」と、2年連続で50本塁打以上を達成したことにちなみ、税抜5,000万円（税込5,500万円）に設定されている。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.Visit MLB.com/©：MLB/Getty Images, Getty Images

　特別企画品として「大谷翔平 純金コレクション2025」と題し、直径約5.4センチメートル、重量100グラムの純金を使用した大谷のメダルを発売する。バッターとピッチャーの2種類を用意し、販売予定価格は各698万5,000円だ。

K24 バッター大谷翔平 1/10スケール 18,260,000円（販売予定価格） 1/20スケール 5,610,000円（販売予定価格）　
K24 ピッチャー大谷翔平1/10スケール 18,260,000円（販売予定価格） 1/20スケール 5,610,000円（販売予定価格）　

　さらに、純金製フィギュアも販売する。ラインアップは「K24 バッター大谷翔平」「K24 ピッチャー大谷翔平」「K24 二刀流大谷翔平」の3種で、各1/10スケールと1/20スケールを用意。販売予定価格は、バッター／ピッチャーが1/10スケール各1,826万円・1/20スケール各561万円、二刀流が1/10スケール3,652万円・1/20スケール1,122万円となっている。s

　開場時間は午前10時から午後7時までで、最終日は午後6時閉場。会場は松坂屋名古屋店 本館7階大催事場。入場は無料。


《アルファ村上》

