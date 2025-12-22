また日本人ファン…BTS・JUNG KOOKの自宅に無断侵入を試みた50代女性を立件、正式な捜査に | RBB TODAY

BTS・JUNG KOOKの自宅に無断で侵入しようとした日本人女性が、警察に立件された。

12月22日、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は、住居侵入未遂の疑いで内偵を進めていた50代の日本人女性A氏を、12月16日に立件し、正式な捜査に切り替えたと明らかにした。

警察は最近、JUNG KOOK側の代理人を呼び出して告訴人調査を行っており、告訴人の要請により、ストーカー処罰法違反の疑いも併せて適用し、捜査を進めている。

A氏は11月12日から14日にかけて、ソウル龍山区にあるJUNG KOOKの自宅の玄関ドアの施錠装置を複数回押し、侵入を試みた疑いが持たれており、通報は11月14日に受理された。

ただし、A氏は現在、韓国国内に滞在していないため、被疑者調査は行われていない。警察関係者は「A氏が再び入国した場合、調査を行う予定だ」と述べた。

近年、BTSメンバーをめぐる日本人女性によるトラブルが続いている。

先立って11月12日には、別の50代日本人女性B氏が性暴力処罰法上の「公衆密集場所でのわいせつ行為」で在宅起訴された。

これは、2024年6月にソウルで行われたBTSのイベントで、JINの「ハグ会」が行われた際、B氏がJINに無理やりキスをしたことが原因だった。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、来春カムバックする予定だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

